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Задержанный в Новотроицке планировал «устроить саботаж» по заданию кураторов с Украины

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Гражданин России, задержанный в Оренбургской области сотрудниками правоохранительных органов за подготовку теракта, заявил на допросе, что планировал «устроить саботаж» по заданию кураторов c Украины.

«Люди с Украины связались со мной и предложили мне с ними сотрудничать», — сказал он.

По его словам, ему предложили поджечь релейный шкаф на участке железной дороги в Новотроицке для того, чтобы остановить работу железнодорожной станции.

«(Сказали. — RT) устроить саботаж, предоставили фотографию релейного ящика, как он должен выглядеть, координаты, ну и дальше по порядку, что я должен был сделать», — заявил задержанный. 

Ранее сообщалось, что у задержанного нашли компоненты для изготовления бомбы, а также обнаружили переписку в Telegram с украинскими спецслужбами.

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