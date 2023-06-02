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МВД и ФСБ обнаружили в Подмосковье арсенал с десятками пистолетов, автоматов и патронами

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МВД России совместно с ФСБ обнаружило в Московской области крупный арсенал с десятками пистолетов, автоматов и патронами, задержан один человек.
МВД и ФСБ обнаружили в Подмосковье арсенал с десятками пистолетов, автоматов и патронами
  • РИА Новости

«Обнаружены предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, — 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулемётов, два револьвера и снайперская винтовка», — говорится в сообщении МВД.

Был задержан житель городского округа Лосино-Петровский, который подозревается в покушении на сбыт оружия и боеприпасов.

Ранее сотрудники полиции обнаружили оставленные украинцами три тайника с боеприпасами в Херсонской области.

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