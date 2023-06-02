Полицейские обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами в Херсонской области

Сотрудники полиции обнаружили оставленные украинцами три тайника с боеприпасами в Херсонской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Уточняется, что тайники были обнаружены рядом с посёлком городского типа Чаплинка.

«Нашли 93 головных взрывателя, три головных снаряда от установки «Град», три выстрела и три стартовых заряда от РПГ и по одному снаряду калибра 152 и 125 мм», — говорится в заявлении.

Вместе с этим на территории заброшенной фермы в селе Старая Маячка Алёшковского муниципального округа полицейские нашли ящик с бронебойно-зажигательными патронами, а в рукаве оросительного канала между сёлами Софиевка и Чумацкий Шлях Новотроицкого муниципального округа были обнаружены 33 выстрела для станкового противотанкового гранатомёта и гранаты.

Ранее сообщалось, что полицейские обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.