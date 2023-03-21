В Херсонской области обнаружили тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ

Сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции выявили боеприпасы на лесном участке в городе Скадовске», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, тайник предназначался для диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

Ранее сотрудники полиции обнаружили схрон со взрывчаткой и оружием в гараже в Мелитополе Запорожской области.

Также более 130 танковых снарядов ВСУ обнаружено в Херсонской области.