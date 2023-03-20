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В Херсонской области обнаружили более 130 танковых снарядов ВСУ

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Более 130 танковых снарядов ВСУ обнаружено в Херсонской области.
В Херсонской области обнаружили более 130 танковых снарядов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Крупный схрон с боеприпасами обнаружили бойцы Росгвардии и сотрудники полиции в ходе специальных мероприятий в лесополосе недалеко от населённого пункта в Херсонской области», — приводит сообщение ТАСС.

В тайнике также обнаружили сопроводительную документацию на украинском языке.

Ранее сотрудники полиции обнаружили схрон с взрывчаткой и оружием в гараже в Мелитополе Запорожской области.

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