В Херсонской области обнаружили более 130 танковых снарядов ВСУ

Более 130 танковых снарядов ВСУ обнаружено в Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Крупный схрон с боеприпасами обнаружили бойцы Росгвардии и сотрудники полиции в ходе специальных мероприятий в лесополосе недалеко от населённого пункта в Херсонской области», — приводит сообщение ТАСС.

В тайнике также обнаружили сопроводительную документацию на украинском языке.

Ранее сотрудники полиции обнаружили схрон с взрывчаткой и оружием в гараже в Мелитополе Запорожской области.