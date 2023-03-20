В Херсонской области обнаружили более 130 танковых снарядов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Крупный схрон с боеприпасами обнаружили бойцы Росгвардии и сотрудники полиции в ходе специальных мероприятий в лесополосе недалеко от населённого пункта в Херсонской области», — приводит сообщение ТАСС.
В тайнике также обнаружили сопроводительную документацию на украинском языке.
Ранее сотрудники полиции обнаружили схрон с взрывчаткой и оружием в гараже в Мелитополе Запорожской области.