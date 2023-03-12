МВД: схрон со взрывчаткой и оружием обнаружили в гараже в Мелитополе

Сотрудники полиции обнаружили схрон со взрывчаткой и оружием в гараже в Мелитополе Запорожской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по области.

Отмечается, что изъяты из незаконного оборота две гранаты «Ф-1», две тротиловые шашки по 400 граммов, пистолет Макарова с двумя магазинами, охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам ВСУ, радикальная символика.

Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Также уточняется, что владелец гаража в настоящее время находится на подконтрольной Украине территории.

Ранее крупный схрон с оружием обнаружили в Энергодаре Запорожской области.