МВД: схрон со взрывчаткой и оружием обнаружили в гараже в Мелитополе
- РИА Новости
Отмечается, что изъяты из незаконного оборота две гранаты «Ф-1», две тротиловые шашки по 400 граммов, пистолет Макарова с двумя магазинами, охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам ВСУ, радикальная символика.
Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Также уточняется, что владелец гаража в настоящее время находится на подконтрольной Украине территории.
Ранее крупный схрон с оружием обнаружили в Энергодаре Запорожской области.