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МВД: схрон со взрывчаткой и оружием обнаружили в гараже в Мелитополе

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Сотрудники полиции обнаружили схрон со взрывчаткой и оружием в гараже в Мелитополе Запорожской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по области.
МВД: схрон со взрывчаткой и оружием обнаружили в гараже в Мелитополе
  • РИА Новости

Отмечается, что изъяты из незаконного оборота две гранаты «Ф-1», две тротиловые шашки по 400 граммов, пистолет Макарова с двумя магазинами, охотничье ружье, более 100 патронов различного калибра, удостоверения к наградам ВСУ, радикальная символика.

Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Также уточняется, что владелец гаража в настоящее время находится на подконтрольной Украине территории. 

Ранее крупный схрон с оружием обнаружили в Энергодаре Запорожской области.

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