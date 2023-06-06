ФСБ: на Украине создана служба снабжения диверсантов для нанесения ударов по ТЭК России

В Главном управлении разведки Минобороны Украины под руководством Кирилла Буданова была создана специальная служба, которая должна снабжать диверсантов на территории России средствами поражения и нанесения ударов на объекты топливной и энергетической инфраструктуры.

Об этом заявили в ФСБ России.

«По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым создана 3 служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация», — сообщила спецслужба.

Координация использования легкомоторной авиации была поручена войсковой части № 3449 с условным наименованием «Легион», входящей в состав ГУР МОУ, заявили в ФСБ.

Кроме того, два пилота легкомоторной авиации нового подразделения военной разведки Украины были задержаны в результате спецопераций, они уже дали признательные показания о совершённых и планируемых терактах в России.