ФСБ: на Украине создана служба снабжения диверсантов для нанесения ударов по ТЭК России
- РИА Новости
Об этом заявили в ФСБ России.
«По полученным данным, в целях организации диверсий на территории России начальником ГУР МОУ Кириллом Будановым создана 3 служба указанного ведомства, в состав которой включена легкомоторная авиация», — сообщила спецслужба.
Координация использования легкомоторной авиации была поручена войсковой части № 3449 с условным наименованием «Легион», входящей в состав ГУР МОУ, заявили в ФСБ.
Кроме того, два пилота легкомоторной авиации нового подразделения военной разведки Украины были задержаны в результате спецопераций, они уже дали признательные показания о совершённых и планируемых терактах в России.