Прописался в Белгородской области: задержанный после аварийной посадки украинский пилот мог получать российскую пенсию

RT узнал детали биографии 67-летнего украинского пилота Александра Морозова, задержанного 5 апреля после аварийной посадки легкомоторного самолёта А-22 в Брянской области. Предположительно, Морозов мог заниматься слежкой в пользу украинской стороны. По данным источников, ранее он уже совершал диверсии в приграничных регионах РФ по требованию своих заказчиков. Источники сообщили, что мужчина сотрудничал с ВСУ, имея гражданство РФ и прописку в Белгородской области, которую оформил ради российской пенсии.

Украинский пилот Александр Морозов, задержанный за попытку незаконного пересечения госграницы на легкомоторном самолёте 5 апреля, с 2014 года сотрудничал с ВСУ. При этом мужчина некоторое время мог получать пенсию в России, поскольку имел гражданство РФ и прописку в Белгородской области. Сейчас мужчину проверяют на возможную причастность к диверсиям в приграничных регионах РФ и слежке за стратегическими объектами в пользу Украины.

RT удалось выяснить подробности из биографии пилота. Александр Морозов с семьёй проживал в городе Мерефа Харьковской области, но в начале 1990-х он попросил своих знакомых из Белгородской области прописать его в одной из деревень, чтобы получать российскую пенсию.

Об этом RT рассказала хозяйка дома в Белгородской области, где прописан Морозов, Елена. По её словам, Александру с пропиской тогда помог её дедушка, ныне покойный.

«Дедушке он не приходился никаким родственником — жил неподалёку от его дочери в Харьковской области, в Мерефе, они дружили. Морозов попросил дедушку его у себя прописать — из-за пенсии», — вспоминает Елена.

По её словам, Морозов также состоял в Белгородской области на учёте в военкомате.

«Нам однажды оттуда звонили, чтобы он пришёл отметиться. О его прописке мы никогда особенно не задумывались: ну прописан человек и прописан, бывший военный и бывший военный. Никаких денег или выгоды мы сами с этого не имели», — говорит женщина.

В своё время Александр Морозов отслужил в советской армии, но лётчиком не был: в интервью одному из украинских СМИ в 2018 году Морозов рассказывал, что управлять самолётом он научился только в 50 лет. После этого он приобрёл воздушное легкомоторное судно и земельный участок, на котором создал аэродром.

Александр Морозов.

© Соцсети

В 2014 году вместе со своим товарищем-пилотом Юрием Морозов решил помогать ВСУ и Погранслужбе Украины: вывозил раненых украинских военных с фронта, патрулировал леса и дороги. В 2016 году Александр и Юрий создали «Гражданский воздушный патруль» и переквалифицировались в гражданскую санавиацию. Работали за счёт донатов.

В соцсетях оба пилота активно выступают в поддержку ВСУ, рассказывают, как их самолёты «громят врага», и радуются смерти тех, кто «сотрудничал с Рашкой».

Аварийная посадка и задержание

Легкомоторный самолёт А-22, пилотируемый Морозовым, совершил вынужденную посадку вблизи границы в Брянской области 5 апреля. По данным спецслужб, мужчина мог совершать диверсии в приграничных регионах РФ.

В официальном сообщении пресс-службы Погрануправления ФСБ РФ по Брянской области от 5 апреля указывалось, что в отношении задержанного нарушителя госграницы началось разбирательство.

Морозов был вынужден экстренно посадить самолёт, когда воздушное судно, летевшее на малой высоте, зацепилось за линию электропередачи, после чего у него сломался винт. Об этом сообщили источники RT в правоохранительных органах. Приземлившись в поле, Морозов попытался скрыться на территорию Украины, но был задержан росгвардейцами и полицейскими: местные жители заметили подозрительный самолёт и рассказали о нём силовикам.

При задержании у Морозова были изъяты автомат с боеприпасами и бронежилет — после аварийной посадки мужчина попытался их спрятать, но не успел.

Он признался задержавшим его сотрудникам, что обмундирование ему выдали украинские наставники «для безопасности». В самолёте также нашли видеокамеры и планшеты.

Куда и зачем летел

Кадры с задержания и первичного допроса украинского диверсанта были опубликованы в сети: на них мужчина объясняет, какие задачи он должен был выполнить по заказу украинской стороны. По его словам, цель заключалась в совершении полёта на малой высоте (50 м) совместно с другим самолётом — якобы для фотографирования местности и «проверки работы украинской ПВО». За выполнение задачи Морозов получил бы 50 тыс. гривен.

«Задача была такая: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет», — говорит мужчина на кадрах оперативной съёмки.

Задержанный также рассказал, что взлетал с территории украинского авиахимзавода.

Позднее в местных СМИ и соцсетях появилась информация, что перед посадкой задержанный А-22 в паре с другим спортивным самолётом успел сбросить две бомбы на комбинат Росрезерва «Слава». На месте сброса снаряда силовики обнаружили две воронки и осколки. Пострадавших нет.

По данным Telegram-каналов, самолёты Морозова и его напарника совершили залёт к комбинату «Слава» со стороны посёлка Речное. Затем пилоты, предположительно, намеревались проследовать в направлении нефтепровода «Дружба» — но из-за инцидента с ЛЭП и сломанного винта летательного аппарата Морозов был вынужден совершить посадку в Клинцовском районе Брянской области.

Отдельные каналы сообщали, что ранее самолёт Морозова уже пересекал российскую границу и подозревается ещё как минимум в одной попытке диверсии: в паре с уже упомянутым «Аэропрактом» пилот пытался подорвать сотовую вышку на границе РФ. В тот раз злоумышленникам удалось скрыться.

Диверсии и малая авиация

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов объяснил удобство использования средств малой авиации для диверсий и слежки в приграничных зонах высокой функциональностью и малой приметностью подобных летательных аппаратов.

«Средства малой авиации могут обходить систему ПВО — она всё-таки берёт самолёты, идущие на больших высотах. В силу небольшой высоты полёта и невысокой скорости следования использование таких небольших самолётов очень удобно для фотографирования определённых объектов и территорий: это позволяет более точно фиксировать координаты или сбрасывать какие-либо взрывчатые вещества на выбранные объекты», — отметил собеседник RT.

Михайлов добавил, что малые самолёты способны отслеживать скопления войск, живой силы, определять уязвимые объекты вдоль границы. А в случаях если самолёт несёт снаряды, могут осуществляться и полноценные диверсии.

«Тут всё зависит от целей и задач, которые поставил заказчик. Помимо объектов политической инфраструктуры, у нас есть ещё множество объектов инфраструктуры гражданской, которые тоже могут быть подвергнуты нападениям и нанесению ущерба: начиная от бензоколонок и заканчивая газораспределительными станциями и трансформаторными подстанциями. Видно им скотоводческую ферму или хлебозавод — почему бы и нет? Тут уже любая диверсия для них хороша», — констатировал эксперт.

Он также подчеркнул, что для украинских заказчиков исполнители подобных полётов — расходный материал. По его словам, наставников совершенно не волнует ни конспирация, ни безопасность их агентов.

«С ним теперь, естественно, будут разбираться, потому что надо чётко понимать его задачи и цели. Если он что-то сбросил, ему вменят дополнительно ещё и за это статью», — подытожил Михайлов.