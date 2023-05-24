Задержан инженер-конструктор предприятия ОПК в Ростове-на-Дону за госизмену
По информации спецслужбы, в период с февраля по апрель 2023 года данный гражданин России переписывался в интернет-мессенджерах с сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.
Он выполнял задания украинской разведки, а также инициативно передавал ей данные о расположении оборонных предприятий, средств противовоздушной обороны и личного состава российских войск, размещённых на территории Ростова-на-Дону.
Следственное управление ФСБ России возбудило дело по статье о госизмене (ст. 275 УК России).
Как сообщило РИА Новости, также были опубликованы кадры задержания российского инженера.
Ранее в ФСБ России сообщили, что украинского агента Андрея Петкевича осудили на 16 лет колонии за попытку выведать информацию о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий оборонной сферы.