Задержан инженер-конструктор предприятия ОПК в Ростове-на-Дону за госизмену

Федеральная служба безопасности России пресекла противоправную деятельность инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону, передававшего украинской разведке данные.

По информации спецслужбы, в период с февраля по апрель 2023 года данный гражданин России переписывался в интернет-мессенджерах с сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

Он выполнял задания украинской разведки, а также инициативно передавал ей данные о расположении оборонных предприятий, средств противовоздушной обороны и личного состава российских войск, размещённых на территории Ростова-на-Дону.

Следственное управление ФСБ России возбудило дело по статье о госизмене (ст. 275 УК России).

Как сообщило РИА Новости, также были опубликованы кадры задержания российского инженера.

Ранее в ФСБ России сообщили, что украинского агента Андрея Петкевича осудили на 16 лет колонии за попытку выведать информацию о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий оборонной сферы.