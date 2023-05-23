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Украинского агента Петкевича осудили на 16 лет за шпионаж в оборонной сфере

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В ФСБ России сообщили, что украинского агента Андрея Петкевича осудили на 16 лет колонии за попытку выведать информацию о стрелковом оружии у сотрудников тульских предприятий оборонной сферы.

«Вступил в законную силу приговор Тульского областного суда... Он приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ФСБ России, Петкевич по заданию украинской разведки искал работников российской «оборонки» из числа секретоносителей. Задачей агента была вербовка россиян и получение охраняемых законом сведений о перспективных разработках стрелкового оружия.

12 мая сотрудниками ФСБ был задержан 34-летний житель Крыма по подозрению в госизмене. Мужчина переслал в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в зоны проведения СВО. В результате переданная информация была использована противником для нанесения ракетных ударов.

10 мая ФСБ сообщила о задержании уроженки Украины, которая участвовала в подготовке теракта на Международном антифашистском фестивале в Самаре. 

Кроме того, сотрудники ФСБ вскрыли и пресекли шпионскую деятельность 25-летней гражданки Украины. Девушка по заданию иностранных спецслужб передавала информацию об объектах и боевых позициях Вооружённых сил РФ, в частности о деятельности группировки сил «Восток».

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