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Сотрудники ФСБ задержали в Самаре участницу подготовки теракта на фестивале

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Сотрудники российских спецслужб задержали в Самаре уроженку Украины, которая участвовала в подготовке теракта на Международном антифашистском фестивале.
Сотрудники ФСБ задержали в Самаре участницу подготовки теракта на фестивале
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону, в телефоне злоумышленницы представители спецслужб обнаружили сообщение от сообщника, в котором говорилось, что неизвестный должен забрать некий пакет и совершить поджог на площади Куйбышева.

«Сам человек написал... Я с ним лично не знакома, не видела его ни разу... Мне мало верится, что что-либо получилось бы», — цитирует её РИА Новости.

Девушка заявила, что она родом из Донецка, а её собеседник находился на Украине. Позже она добавила, что он написал, что находится в России.

Злоумышленницу задержали после того, как она положила в тайник полиэтиленовый пакет с химкомпонентами для подготовки поджога. Она приобрела необходимые средства и планировала передать их сообщнику, который организует теракт.

«Фигурантке уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту группой лиц по предварительному сговору.

Ранее сообщалось, что в Самаре пресекли подготовку теракта

Также ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали блогера, который подозревается в совершении террористических действий. По информации РИА Новости, мужчина призывал Украину наносить удары по Кремлю.

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