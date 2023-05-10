В Челябинске задержали блогера, подозреваемого в призывах к терроризму

В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали блогера, который подозревается в совершении террористических действий. По информации РИА Новости, мужчина призывал Украину наносить удары по Кремлю.