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В Челябинске задержали блогера, подозреваемого в призывах к терроризму

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В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали блогера, который подозревается в совершении террористических действий. По информации РИА Новости, мужчина призывал Украину наносить удары по Кремлю.

«Фигуранта задержали в Челябинске», — пишет агентство.

Следственный комитет сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму.

Ведомство опубликовало видео задержания подозреваемого.

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