В Челябинске задержали блогера, подозреваемого в призывах к терроризму
В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали блогера, который подозревается в совершении террористических действий. По информации РИА Новости, мужчина призывал Украину наносить удары по Кремлю.
«Фигуранта задержали в Челябинске», — пишет агентство.
Следственный комитет сообщил, что в отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму.
Ведомство опубликовало видео задержания подозреваемого.
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