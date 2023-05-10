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ФСБ пресекла подготовку теракта на антифашистском фестивале в Самаре

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Сотрудники ФСБ пресекли в Самаре подготовку теракта. Уроженка Украины собиралась передать неустановленному лицу средства для поджога, который планировалось совершить в центре города, на площади Куйбышева, во время проведения Международного антифашистского фестиваля.
ФСБ пресекла подготовку теракта на антифашистском фестивале в Самаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Задержание произошло в апреле, когда подозреваемая заложила в тайник пакет с химическими компонентами.

«В её автомобиле также нашли средства мобильной связи, в которых была обнаружена переписка с неустановленным лицом, представлявшимся сотрудником одной их военных организаций Украины», — сказано в сообщении ФСБ.

Теракт планировалось совершить на площади в центре города в период проведения антифашистского фестиваля, в котором участвовало более 1 тыс. человек.

Следственный комитет возбудил дело о приготовлении к теракту.

Также ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали блогера, который подозревается в совершении террористических действий. По информации РИА Новости, мужчина призывал Украину наносить удары по Кремлю.

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