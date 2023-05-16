«Пресечена шпионская деятельность»: ФСБ задержала гражданку Украины за сбор и передачу данных о ВС РФ

Сотрудники ФСБ вскрыли и пресекли шпионскую деятельность 25-летней гражданки Украины. Девушка по заданию иностранных спецслужб передавала информацию об объектах и боевых позициях Вооружённых Сил РФ, в частности о деятельности группировки сил «Восток», принимавшей участие в боевых действиях в Киевской области в зоне проведения СВО. Отмечается, что эти сведения использовались против безопасности РФ. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Сотрудники ФСБ задержали гражданку Украины, которая передавала за рубеж информацию о расположении и объектах группировки «Восток» Вооружённых Сил РФ.

«ФСБ РФ в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий вскрыта и пресечена шпионская деятельность 25-летней гражданки Украины. По заданию иностранных спецслужб подозреваемая передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ», — говорится в сообщении.

У задержанной были изъяты технические средства, в которых были обнаружены геоданные с дислокацией и деятельностью группировки сил «Восток», принимавшей участие в боевых действиях в Киевской области в зоне проведения СВО.

«Передача указанных сведений представителям иностранного государства была использована против безопасности Российской Федерации. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»). В настоящее время подозреваемая заключена под стражу», —добавили в ФСБ.

Задержанной грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

ФСБ задержала за шпионаж 25-летнюю гражданку Украины, собиравшую данные о ВС России

Противодействие деятельности киевского режима

12 мая сотрудниками ФСБ был задержан 34-летний житель Крыма по подозрению в госизмене. Мужчина переслал в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в зоны проведения СВО. В результате переданная информация была использована противником для нанесения ракетных ударов.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему грозит пожизненное заключение.

11 мая силовиками была предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области. Представители украинских спецслужб угрожали супруге чиновника физической расправой, пытались принудить его к передаче закрытой информации.

10 мая ФСБ сообщила о задержании уроженки Украины, которая участвовала в подготовке теракта на Международном антифашистском фестивале в Самаре. В её телефоне была обнаружена переписка с сотрудником одной их военных организаций Украины. Преступление террористического характера планировалось совершить на площади в центре города в период проведения антифашистского фестиваля, в котором участвовало более 1 тыс. человек.

В тот же день было предотвращено покушение на начальника отдела полиции посёлка Кирилловка в Запорожской области. Был задержан 31-летний украинец, который должен был осуществить теракт по заданию Главного управления разведки украинского Минобороны. В его доме изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

7 мая ФСБ и МВД пресекли попытку совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, на военном аэродроме Северный в Ивановской области. Украинские диверсанты намеревались атаковать дронами, начинёнными взрывчаткой, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Вдобавок, силовики выявили диверсионную группу, которая планировала доставить из Черниговской области устройства для совершения диверсии на легкомоторном самолёте «Аэропракт А-32».

«В результате организованного контроля за полётом самолёта в целях недопущения совершения диверсии пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР МОУ, задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи средств поражения. Осуществляются мероприятия по розыску всех членов ДРГ и документированию их противоправной деятельности», — сообщили в ФСБ.