ФСБ: в Запорожской области задержали планировавшего по заданию Киева теракты украинца

По информации Федеральной службы безопасности, в Запорожской области задержали 31-летнего украинца, который планировал осуществлять теракты по заданию Главного управления разведки украинского Минобороны.

Отмечается, что ранее судимый украинский гражданин прибыл на территорию российского региона с целью осуществления диверсионно-террористической деятельности.

При этом целью украинских боевиков была ликвидация представителей органов госвласти и правоохранительных органов Запорожской области.

Во время задержания злоумышленник оказал вооружённое сопротивление. Его обезоружили бойцы спецназа ФСБ России.

Также в ФСБ сообщили, что первой жертвой украинского террориста должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка.