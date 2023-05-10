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ФСБ: в Запорожской области задержали планировавшего по заданию Киева теракты украинца

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По информации Федеральной службы безопасности, в Запорожской области задержали 31-летнего украинца, который планировал осуществлять теракты по заданию Главного управления разведки украинского Минобороны.

Отмечается, что ранее судимый украинский гражданин прибыл на территорию российского региона с целью осуществления диверсионно-террористической деятельности. 

При этом целью украинских боевиков была ликвидация представителей органов госвласти и правоохранительных органов Запорожской области.   

Во время задержания злоумышленник оказал вооружённое сопротивление. Его обезоружили бойцы спецназа ФСБ России.

Также в ФСБ сообщили, что первой жертвой украинского террориста должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка.

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