ФСБ: в Запорожской области задержали планировавшего по заданию Киева теракты украинца
Отмечается, что ранее судимый украинский гражданин прибыл на территорию российского региона с целью осуществления диверсионно-террористической деятельности.
При этом целью украинских боевиков была ликвидация представителей органов госвласти и правоохранительных органов Запорожской области.
Во время задержания злоумышленник оказал вооружённое сопротивление. Его обезоружили бойцы спецназа ФСБ России.
Также в ФСБ сообщили, что первой жертвой украинского террориста должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка.