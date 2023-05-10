В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что в Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции посёлка Кирилловка.

«Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка Балабин Ю.А. При попытке задержания преступник оказал вооружённое сопротивление», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что подозреваемый задержан.

Ранее стало известно, что сотрудникам российских спецслужб удалось обнаружить и разоблачить диверсионно-террористическую группу, которая занималась подготовкой террористического акта против одного из руководителей Запорожской АЭС.