ТАСС: ФСБ предъявила обвинение бывшему сотруднику посольства США в России Шонову

Федеральная служба безопасности России предъявила обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Шонова задержали во Владивостоке.

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Как рассказал собеседник агентства, экс-сотруднику посольства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Белом доме допустили возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключённых в России американцев.

Также глава Госдепа Энтони Блинкен заявлял, что США поддерживают контакт с Россией по вопросу заключённых.