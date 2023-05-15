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ТАСС: ФСБ предъявила обвинение бывшему сотруднику посольства США в России Шонову

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Федеральная служба безопасности России предъявила обвинение в сотрудничестве на конфиденциальной основе бывшему сотруднику посольства США в России Роберту Шонову.
ТАСС: ФСБ предъявила обвинение бывшему сотруднику посольства США в России Шонову
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, Шонова задержали во Владивостоке.

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».

Как рассказал собеседник агентства, экс-сотруднику посольства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Белом доме допустили возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключённых в России американцев.

Также глава Госдепа Энтони Блинкен заявлял, что США поддерживают контакт с Россией по вопросу заключённых.

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