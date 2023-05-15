ТАСС: ФСБ предъявила обвинение бывшему сотруднику посольства США в России Шонову
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, Шонова задержали во Владивостоке.
Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК России «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией».
Как рассказал собеседник агентства, экс-сотруднику посольства избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Белом доме допустили возможность ограниченного ослабления антироссийских санкций для обмена заключённых в России американцев.
Также глава Госдепа Энтони Блинкен заявлял, что США поддерживают контакт с Россией по вопросу заключённых.