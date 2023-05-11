CNN: Белый дом допустил ослабление санкций против России для обмена заключённых
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По данным CNN со ссылкой на источники в администрации США, американская сторона также ведёт диалог о возможном включении в сделку по обмену находящихся в Соединённых Штатах россиян.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США поддерживают контакт с Россией по вопросу заключённых.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik заявила, что США сами не включили осуждённого за шпионаж Пола Уилана в список для обмена заключёнными.