Захарова: Соединённые Штаты сами не включили Уилана в обмен заключёнными

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik заявила, что США сами не включили осуждённого за шпионаж Пола Уилана в обмен заключёнными.

Таким образом она прокомментировала решение американских властей привести на мероприятие Совета Безопасности ООН с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова сестру иностранного шпиона.

«Достаточно странно приводить родственников Пола Уилана на заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое многосторонности. Притом что недавно состоялся обмен, в ходе которого американское правительство предпочло вернуть на родину не Пола Уилана, а американскую баскетболистку, которую взяли за провоз наркотических средств», — цитирует её РИА Новости.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации сообщила, что Белый дом готов к креативным решениям для достижения сделки по освобождению в России Уилана, осуждённого за шпионаж.

В июне 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.