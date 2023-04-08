WSJ: США готовы к креативным решениям ради освобождения Гершковича и Уилана в России

Белый дом готов к креативным решениям для достижения сделки по освобождению в России американцев Пола Уилана, осуждённого за шпионаж, и Эвана Гершковича, который также обвиняется по такой статье. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.

«На этой неделе высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что США открыты для творческих решений, позволяющих заключить сделку как для Уилана, так и для Гершковича», — отмечает газета.

Собеседник сообщил, что США ищут решения, которые находятся в рамках закона.

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Пол Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. В июне 2020 года Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.