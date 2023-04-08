WSJ: США готовы к креативным решениям ради освобождения Гершковича и Уилана в России
- РИА Новости
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«На этой неделе высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что США открыты для творческих решений, позволяющих заключить сделку как для Уилана, так и для Гершковича», — отмечает газета.
Собеседник сообщил, что США ищут решения, которые находятся в рамках закона.
Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Пол Уилан является гражданином США, Канады, Великобритании и Ирландии. В июне 2020 года Мосгорсуд признал его виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.