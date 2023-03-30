ФСБ: корреспондент WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

Короткая ссылка
Корреспондент московского бюро газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
ФСБ: корреспондент WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
  • © ФСБ России

Об этом сообщает ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана», — говорится в сообщении.

Гершкович подозревается в шпионаже в интересах американского правительства.

По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье о шпионаже.

Он подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить