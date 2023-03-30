ФСБ: корреспондент WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
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Об этом сообщает ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана», — говорится в сообщении.
Гершкович подозревается в шпионаже в интересах американского правительства.
По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье о шпионаже.
Он подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России.