ФСБ: корреспондент WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

Корреспондент московского бюро газеты Wall Street Journal Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже

Об этом сообщает ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана», — говорится в сообщении.

Гершкович подозревается в шпионаже в интересах американского правительства.

По данным ФСБ, Гершкович по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело в отношении гражданина США по статье о шпионаже.

Он подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности России.