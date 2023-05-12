Информация использована противником для нанесения ударов: ФСБ задержала жителя Крыма за передачу разведданных Киеву

ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, 34-летний житель полуострова переслал в один из украинских чат-ботов в Telegram видеозапись перемещения российской военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции. Как подчеркнули в ведомстве, противник использовал полученную информацию для нанесения ракетных ударов.

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании 34-летнего жителя Крыма по подозрению в госизмене. По данным российских спецслужб, мужчина переслал данные о перемещении российских войск украинской стороне.

«Задержанный осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники Министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Отмечается, что переданная жителем Крыма информация была направлена в военизированные формирования Украины и использована противником для нанесения ракетных ударов.

Следственное управление ФСБ возбудило в отношении задержанного уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена в форме шпионажа). Он помещён под стражу.

ФСБ задержала жителя Крыма, который передавал Киеву данные о военной технике России

ФСБ систематически сообщает о противодействии активности, подпадающей под определение госизмены. Так, в начале мая УФСБ по Ставропольскому краю сообщило о задержании гражданина РФ, который намеревался принять участие в боевых действиях на стороне Украины.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ, злоумышленник, вступив в ряды националистического батальона «Азов»*, в апреле планировал вылететь через аэропорт Минеральные Воды (транзитом через Турцию) на Украину для непосредственного участия в боевых действиях против российских военнослужащих. Он был задержан при попытке перейти государственную границу и впоследствии дал признательные показания.

В апреле в ведомстве сообщили о пресечении противоправной деятельности жителя Хабаровска, причастного к совершению госизмены в форме оказания финансовой помощи ВСУ.

Как стало известно российским спецслужбам, он перевёл личные денежные средства на приобретение ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования.

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О ещё одном случае перевода денег на нужды украинских войск, и тоже из Хабаровска, ФСБ сообщила в марте. По данным спецслужбы, жительница этого города, действуя по мотивам политической ненависти и вражды, перевела личные деньги на приобретение ВСУ оружия, боеприпасов и обмундирования.

В марте за финансовую поддержку украинских войск также была задержана жительница Москвы.

В том же месяце ФСБ сообщила о пресечении противоправной деятельности жителя Комсомольска-на-Амуре. По данным спецслужбы, задержанный инициативно связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины с целью передачи сведений о военных объектах российского Минобороны.

В конце декабря ФСБ также сообщила о задержании жителя Хакасии, который инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях.

Как рассказали в центре общественных связей ведомства, в этих целях он совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, за что впоследствии был привлечён к уголовной ответственности по соответствующей статье.

Злоумышленника задержали в аэропорту Красноярска при попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.