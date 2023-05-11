«Пытались принудить к передаче закрытой информации»: в ФСБ заявили о попытке СБУ завербовать первого замминистра МЧС ДНР

Украинские спецслужбы предприняли попытку завербовать первого заместителя министра МЧС ДНР, заявили в управлении ФСБ по республике. По данным ведомства, сотрудники СБУ задержали жену чиновника и пытались принудить его к передаче закрытой информации. Российские силовики в ходе оперативной игры ввели СБУ в заблуждение, в результате чего женщина была освобождена.

Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку вербовки первого заместителя министра МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) украинскими спецслужбами, заявили в УФСБ России по ДНР.

«Предотвращена попытка вербовки первого заместителя министра МЧС ДНР представителями управления СБУ по Харьковской области под угрозой жизни и здоровья его супруги», — заявили в региональном управлении ведомства.

По данным российских спецслужб, в начале марта жена чиновника выехала в Харьков для организации похорон своей матери, после чего её задержали украинские спецслужбы. Сотрудники СБУ, угрожая женщине физической расправой, пытались принудить её супруга к передаче закрытой информации.

В ходе оперативной игры сотрудников СБУ ввели в заблуждение, в результате чего женщину освободили, после чего она покинула территорию, подконтрольную Киеву. По данным ФСБ, в настоящее время её жизни и здоровью ничто не угрожает.

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Как отметили в управлении ФСБ по региону, ведомство постоянно фиксирует вербовочные подходы к должностным лицам республики со стороны украинских спецслужб, сопровождающиеся запугиванием и шантажом.

Днём ранее УФСБ России по Запорожской области сообщила о задержании 31-летнего украинца, который планировал осуществлять теракты по заданию Главного управления разведки украинского Минобороны.

По информации российских силовиков, злоумышленник планировал ликвидацию представителей органов государственной власти и правоохранительных органов региона. Первой его жертвой должен был стать начальник отдела полиции в населённом пункте Кирилловка.

При попытке задержания преступник оказал вооружённое сопротивление, но был обезврежен благодаря профессиональным действиям сотрудников спецназа ФСБ. В результате обыска по месту его жительства сотрудники правоохранительных органов изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

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Наряду с этим сотрудники УФСБ по Самарской области 10 мая сообщили о задержании уроженки Украины, которая участвовала в подготовке теракта на Международном антифашистском фестивале.

Как сообщило агентство РИА Новости, задержание произошло после закладки в тайник полиэтиленового пакета, в котором находились химические компоненты для подготовки поджога, в частности, канистра, бутылка краски и девять бутылок ацетона.

По данным оперативников, эти предметы задержанная приобрела, чтобы передать сообщнику, который, в свою очередь, должен был устроить теракт «с целью воздействия на органы российской власти и склонения их к отказу от проведения специальной военной операции».

Также сообщается, что задержанная собирала и передавала информацию, касающуюся объектов военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту, совершённому группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, 5 мая ФСБ сообщила о пресечении деятельности диверсионно-террористической группы, состоящей из агентуры украинских спецслужб. По данным ведомства, в результате этой работы пресечён теракт в отношении одного из руководителей Запорожской атомной электростанции.

Координаторами преступной группы выступили сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны. У задержанных изъяты подготовленное к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие, боеприпасы к нему и взрывчатые вещества.

Члены раскрытой ФСБ группы также осуществляли сбор сведений о местоположении российских военных объектов, личного состава вооружённых сил и правоохранительных органов России, пророссийски настроенных местных жителях.