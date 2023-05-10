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Совбез России: Киев платил от 5 до 10 тысяч рублей российским подросткам за диверсии

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Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребёнкин заявил, что Киев платил российским подросткам от 5 до 10 тыс. рублей за диверсии.
Совбез России: Киев платил от 5 до 10 тысяч рублей российским подросткам за диверсии
  • AFP

«Выяснилось, что за диверсии, а это — на секунду — особо тяжкое преступление, им платили от 5 до 10 тыс. рублей. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок», — рассказал он в интервью «Российской газете».

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников отметил, что украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодёжь в диверсионно-террористическую деятельность на фоне проведения СВО.

В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что молодёжь — уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов.

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