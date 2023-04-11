Бортников: украинские спецслужбы пытаются вовлекать российскую молодёжь в диверсии
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
«В своём выступлении председатель НАК отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность», — цитирует РИА Новости сообщение НАК.
Ранее солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала, добровольно сдавшийся в плен российским военным в ходе боёв за Мариуполь в Донецкой Народной Республике в апреле 2022 года, рассказал, что члены украинских нацбатальонов через группы в соцсетях вербуют подростков.
Следственный комитет России расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач.
В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что молодёжь — уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов.