Бортников: украинские спецслужбы пытаются вовлекать российскую молодёжь в диверсии

Украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодёжь в диверсионно-террористическую деятельность на фоне проведения СВО. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета со ссылкой на слова директора ФСБ России Александра Бортникова.

«В своём выступлении председатель НАК отметил, что в условиях проведения Россией специальной военной операции украинские спецслужбы и их западные кураторы развернули агрессивную идеологическую и вербовочную обработку наших граждан, прежде всего молодого поколения, по вовлечению его в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность», — цитирует РИА Новости сообщение НАК.

Ранее солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала, добровольно сдавшийся в плен российским военным в ходе боёв за Мариуполь в Донецкой Народной Республике в апреле 2022 года, рассказал, что члены украинских нацбатальонов через группы в соцсетях вербуют подростков.

Следственный комитет России расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач.

В конце февраля президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что молодёжь — уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов.