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СК расследует случаи привлечения украинскими националистами подростков к боевым задачам

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Следственный комитет России расследует случаи привлечения украинскими националистическими подразделениями подростков к выполнению боевых задач.
СК расследует случаи привлечения украинскими националистами подростков к боевым задачам
  • РИА Новости

«Украинские националистические подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, начали привлекать детей к участию в боевых действиях», — сказано в заявлении в Telegram-канале ведомства.

В ноябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российская молодёжь сегодня находится на передовой борьбы с национализмом и неофашизмом.

15 января врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что Следственный комитет России возбудил уже более 2 тыс. уголовных дел против украинских националистов, потерпевшими признаны более 118 тыс. жителей Донбасса.

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