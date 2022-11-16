Узнать больше

Москалькова: молодёжь России находится на передовой борьбы с неофашизмом

Короткая ссылка
RT
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российская молодёжь сегодня находится на передовой борьбы с национализмом и неофашизмом.
Москалькова: молодёжь России находится на передовой борьбы с неофашизмом
  • РИА Новости

«Речь идёт в первую очередь о молодых воинах — участниках специальной военной операции, которые с оружием в руках выступают против геноцида русскоязычного населения, проживающего в Донецке и Луганске, на Украине, против надругательства над ветеранами Великой Отечественной войны, уничтоживших фашизм», — сказала она, выступая на открывшейся сегодня в Москве международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

Татьяна Москалькова также отметила роль молодых волонтёров, которые поддерживают эвакуированных из зоны специальной военной операции, доставляют гуманитарные грузы на Донбасс, помогают военнослужащим и мирным жителям.

По её мнению, российские молодые люди также пострадали от развязанной на Западе русофобской кампании.

«Фактически она (российская молодёжь. — RT) была ограничена в основных правах, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и международными актами, — в культурных, образовательных, экономических, в праве на свободу передвижения, пользовании собственными финансовыми средствами», — пояснила Москалькова.

По её словам, многие студенты были вынуждены прекратить обучение в зарубежных вузах, а беспрецедентные экономические санкции стали угрозой для молодых предпринимателей.

В международной научно-практической конференции принимают участие представители 29 государств, в том числе зарубежные омбудсмены и уполномоченные по правам человека в российских регионах.

Ранее Москалькова потребовала прекратить распространение фейков о принудительном удержании украинских детей в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить