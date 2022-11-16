Москалькова: молодёжь России находится на передовой борьбы с неофашизмом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российская молодёжь сегодня находится на передовой борьбы с национализмом и неофашизмом.

«Речь идёт в первую очередь о молодых воинах — участниках специальной военной операции, которые с оружием в руках выступают против геноцида русскоязычного населения, проживающего в Донецке и Луганске, на Украине, против надругательства над ветеранами Великой Отечественной войны, уничтоживших фашизм», — сказала она, выступая на открывшейся сегодня в Москве международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

Татьяна Москалькова также отметила роль молодых волонтёров, которые поддерживают эвакуированных из зоны специальной военной операции, доставляют гуманитарные грузы на Донбасс, помогают военнослужащим и мирным жителям.

По её мнению, российские молодые люди также пострадали от развязанной на Западе русофобской кампании.

«Фактически она (российская молодёжь. — RT) была ограничена в основных правах, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и международными актами, — в культурных, образовательных, экономических, в праве на свободу передвижения, пользовании собственными финансовыми средствами», — пояснила Москалькова.

По её словам, многие студенты были вынуждены прекратить обучение в зарубежных вузах, а беспрецедентные экономические санкции стали угрозой для молодых предпринимателей.

В международной научно-практической конференции принимают участие представители 29 государств, в том числе зарубежные омбудсмены и уполномоченные по правам человека в российских регионах.

Ранее Москалькова потребовала прекратить распространение фейков о принудительном удержании украинских детей в России.