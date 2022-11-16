Москалькова потребовала прекратить распространение фейков о принудительном удержании украинских детей в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова возмущена распространением ложной информации о насильственном удержании в России украинских детей, эвакуированных из зоны специальной военной операции.

«Мы требуем прекратить распространение ложной информации, измышлений о принудительном удержании детей. Каждый ребёнок, у которого есть законные представители, опекуны, будет возвращён. Каждый ребёнок, который оказался без родителей, получит беспрецедентную помощь, и мир должен об этом знать», — заявила она на открывшейся сегодня в Москве Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».

Москалькова сообщила, что постоянно информирует украинскую сторону о возможности законных представителей получить вывезенных из зоны военной операции детей.

«Мы постоянно сообщаем украинской стороне, что законные представители детей могут приехать и забрать их», — заявила омбудсмен.

По её словам, более 30 детей уже переданы по запросам заместителя председателя правительства Украины Ирины Верещук и по обращению уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины Дмитрия Лубенца.

Ранее Москалькова предложила учредить международную правозащитную награду Евразийского альянса омбудсменов.