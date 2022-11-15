Москалькова предложила учредить правозащитную награду Евразийского альянса омбудсменов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила учредить международную правозащитную награду Евразийского альянса омбудсменов.

Соответствующее заявление она сделала на открывшемся в Москве VII заседании Евразийского альянса омбудсменов.

«Было бы интересным, если бы мы обсудили вопрос о возможности введения награды от имени Евразийского альянса омбудсменов организациям и отдельным гражданам, которые показали себя в направлении защиты прав человека», — сказала Москалькова.

Она отметила важную роль соответствующей российской награды.

«Большой просветительский заряд несёт ежегодная церемония награждения медалью уполномоченного по правам человека «Спешите делать добро». Она вручается с 2005 года, медалью поощряются люди, которые внесли большой вклад в дело защиты прав человека», — пояснила омбудсмен.

Она подчеркнула, что правовое просвещение — один из основных видов деятельности омбудсменов.

Москалькова также призвала коллег направлять молодёжь для участия в российских молодёжных форумах.

«Просветительской площадкой стали молодёжные форумы «Территория смыслов» и «Евразия Global». На них мы встречаемся с молодёжью, участвуем в дискуссиях. Предлагаю участникам Евразийского альянса направлять молодёжные команды для участия в этих форумах. Обещаю, с моей стороны будет обеспечена полная и всесторонняя поддержка», — добавила она.

Евразийский альянс омбудсменов был создан 5 декабря 2017 года. В его состав вошли уполномоченные по правам человека в России, Армении, Иране, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистане. В 2020 году к работе в альянсе подключились Казахстан и Узбекистан.