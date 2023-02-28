Путин: молодёжь — уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил, что молодёжь — уязвимая категория, которая может попасть под влияние экстремистов.

«Разумеется, должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, кто пытается вовлечь в террористические группировки наших граждан. Конечно, мы с вами хорошо знаем, наиболее уязвимая категория здесь — это молодёжь», — сказал Путин.

В сентябре прошлого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) принять комплекс мер по недопущению вовлечения молодых людей в экстремистские организации.