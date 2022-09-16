Узбекистан призвал ШОС принять меры по недопущению вовлечения молодёжи в экстремизм
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Об этом сообщает ТАСС.
«Опасной тенденцией становится рост радикализма. Полагаем целесообразным принять комплекс действенных мер по недопущению вовлечения молодёжи в экстремистские организации, формированию устойчивого иммунитета к различным деструктивным идеологиям», — сказал Мирзиёев на саммите.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств — членов ШОС в узком составе заявил, что организация должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.