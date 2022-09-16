Узбекистан призвал ШОС принять меры по недопущению вовлечения молодёжи в экстремизм

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) принять комплекс мер по недопущению вовлечения молодых людей в экстремистские организации.

Об этом сообщает ТАСС.

«Опасной тенденцией становится рост радикализма. Полагаем целесообразным принять комплекс действенных мер по недопущению вовлечения молодёжи в экстремистские организации, формированию устойчивого иммунитета к различным деструктивным идеологиям», — сказал Мирзиёев на саммите.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств — членов ШОС в узком составе заявил, что организация должна внести существенный вклад в решение острейших проблем современности.