ТАСС: украинские нацбатальоны вербуют подростков через соцсети
Как передаёт его слова ТАСС, при достижении ими совершеннолетия им вручают оружие и отправляют в зону боевых действий.
«Батальоны — те, что пошли воевать, — создавали свои патриотические группы. Это «Правый сектор»*, «Азов»**, «Айдар»***. Они занимались вербовкой молодёжи в разных группах, националистических», — заявил Ганжала.
2 марта издание «СТРАНА.ua» сообщило, что украинские военные из Артёмовска (Бахмута) призывают молодёжь записываться в добровольцы.
Отмечается, что бойцы ВСУ в видеоролике, опубликованном в Сети, рассказывают молодым людям о возможности стать «уважаемым человеком в этой жизни».
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.
*** Признан в России экстремистским и запрещён.