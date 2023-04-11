ТАСС: украинские нацбатальоны вербуют подростков через соцсети

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Члены украинских нацбатальонов через группы в соцсетях вербуют подростков, заявил солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала, добровольно сдавшийся в плен военным России в ходе боёв за Мариуполь в Донецкой Народной Республике в апреле 2022 года.

Как передаёт его слова ТАСС, при достижении ими совершеннолетия им вручают оружие и отправляют в зону боевых действий.

«Батальоны — те, что пошли воевать, — создавали свои патриотические группы. Это «Правый сектор»*, «Азов»**, «Айдар»***. Они занимались вербовкой молодёжи в разных группах, националистических», — заявил Ганжала.

2 марта издание «СТРАНА.ua» сообщило, что украинские военные из Артёмовска (Бахмута) призывают молодёжь записываться в добровольцы.

Отмечается, что бойцы ВСУ в видеоролике, опубликованном в Сети, рассказывают молодым людям о возможности стать «уважаемым человеком в этой жизни».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

*** Признан в России экстремистским и запрещён.

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