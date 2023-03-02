«СТРАНА.ua»: в Артёмовске украинские военные агитируют молодёжь записываться в добровольцы

Украинские военные из Артёмовска (Бахмута) призывают молодёжь записываться в добровольцы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «СТРАНА.ua».

Отмечается, что бойцы ВСУ в видеоролике, опубликованном в Сети, рассказывают молодым людям о возможности стать «уважаемым человеком в этой жизни».

Сделать это, по словам украинских военных, можно записавшись добровольцем и освоив западную военную технику.

«Тебя всё равно мобилизуют, даже насильно, если будет нужно», — говорится в сообщении.

Ранее в ДНР заявили о постоянных попытках киевского режима завербовать молодёжь в республике.

Также сообщалось, что СК расследует случаи привлечения украинскими националистами подростков к боевым задачам.