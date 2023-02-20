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В ДНР заявили о постоянных попытках киевского режима завербовать молодёжь в республике

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Военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что спецслужбы киевского режима постоянно пытаются вербовать молодёжь в республике.

«Вербовка, точнее поиск сочувствующих, идёт в интернете достаточно активно. Пытаются воздействовать на молодёжь, чаще всего через Telegram-каналы, группы в соцсетях», — сказал он ТАСС.

Он отметил, что украинские силовики, например, для начала пробуют «поймать ребят на слабо». Так, в частности, они просят заснять военную технику и то, куда она движется. 

Также они пытаются заставить подростков сфотографировать воинские части, их адреса, посчитать, сколько человек заехало, сколько выехало. После этого могут последовать предложения оплатить соответствующие действия.

Ранее Гагин объяснил, почему украинские террористы «вцепились» в Артёмовск.

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