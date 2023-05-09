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ФБР сообщило об обезвреживании используемого в ФСБ пакета вредоносных программ

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Федеральное бюро расследований США якобы выявило и обезвредило пакет вредоносных программ, используемый в ФСБ России.
ФБР сообщило об обезвреживании используемого в ФСБ пакета вредоносных программ
  • © AP Photo / Louis Lanzano

Об этом говорится в заявлении американского Минюста.

«На протяжении почти 20 лет подразделение, именуемое Turla, прибегало к разным вариантам ПО Snake для кражи конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере 50 стран», — говорится в заявлении.

Уточняется, что системы, в частности, принадлежали правительствам стран — членов НАТО.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российская транспортная отрасль направит почти 20 млрд рублей на импортозамещение программного обеспечения.

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство предлагает прописать в директивах для государственных компаний условие по полному переходу к 2025 году на отечественное программное обеспечение в ряде случаев.

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