ФБР сообщило об обезвреживании используемого в ФСБ пакета вредоносных программ

Федеральное бюро расследований США якобы выявило и обезвредило пакет вредоносных программ, используемый в ФСБ России.

Об этом говорится в заявлении американского Минюста.

«На протяжении почти 20 лет подразделение, именуемое Turla, прибегало к разным вариантам ПО Snake для кражи конфиденциальных документов из сотен компьютерных систем по меньшей мере 50 стран», — говорится в заявлении.

Уточняется, что системы, в частности, принадлежали правительствам стран — членов НАТО.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российская транспортная отрасль направит почти 20 млрд рублей на импортозамещение программного обеспечения.

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство предлагает прописать в директивах для государственных компаний условие по полному переходу к 2025 году на отечественное программное обеспечение в ряде случаев.