Госкомпании могут обязать к 2025 году полностью перейти на российский софт в ряде случаев
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Как он отметил во время собрания АРПП «Отечественный софт», госкомпаниям надо перейти на отечественное ПО в тех областях, где есть «зрелые продукты» в области IT и присутствует конкуренция.
«По зрелым продуктам мы можем в директивы госкомпаниям всё-таки выставлять очень понятный показатель, который фактически должен быть равен 100% к 2025 году. Нам кажется, что здесь уже готовность есть, и продукты в целом хорошие, конкурентные позиции по многим направлениям присутствуют», — цитирует его РИА Новости.
Шадаев указал, что уже сейчас существуют достаточно жёсткие директивы по этому вопросу, так, например, «70% объёма расходов должно приходиться на российские программы, программно-аппаратные решения».
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российская транспортная отрасль направит почти 20 млрд рублей на импортозамещение программного обеспечения.