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ФСБ задержала за шпионаж 25-летнюю гражданку Украины, собиравшую данные о ВС России

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали за шпионаж 25-летнюю гражданку Украины, собиравшую данные о российских Вооружённых силах.

Об этом информирует РИА Новости.

По данным Центра общественных связей ФСБ, шпионская деятельность 25-летней украинки была обнаружена и пресечена во время оперативно-разыскных мероприятий.

В ФСБ рассказали, что она по заданию иностранных спецслужб передавала данные, касающиеся объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС России.

Российские силовики изъяли у подозреваемой технические средства, на которых обнаружили геоданные с дислокацией и деятельностью группировки российских войск «Восток», которая принимала участие в специальной военной операции в Киевской области.

Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК России (шпионаж). 

Ранее в ФСБ заявили, что сотрудники спецслужб пресекли деятельность украинской агентурной сети разведки, которая планировала ряд терактов в Крыму, в том числе покушение на главу региона Сергея Аксёнова.

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