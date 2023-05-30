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РИА Новости: суд арестовал инженера из Ростова по делу о госизмене

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Лефортовский суд Москвы отправил под арест инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону по делу о госизмене.
РИА Новости: суд арестовал инженера из Ростова по делу о госизмене
  • РИА Новости

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 24 дня», — приводит РИА Новости слова источника в правоохранительных органах.

По информации ФСБ России, в период с февраля по апрель 2023 года инженер переписывался в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал ему секретные данные.

Мужчина обвиняется в передаче Украине данных о ПВО и личном составе ВС России.

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