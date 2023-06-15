ФСБ: на Ставрополье задержали двух мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске

В Ставропольском крае задержали двух мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ставропольскому краю.

Отмечается, что двое жителей Пятигорска — сторонников запрещённого в России «Исламского государства»* — занимались изготовлением взрывчатых веществ с целью совершения теракта на территории региона.

В частности, они планировали устроить взрыв в местном отделе МВД.

Ранее жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках в приграничных с Украиной районах.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.