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ФСБ: на Ставрополье задержали двух мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске

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В Ставропольском крае задержали двух мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске.
ФСБ: на Ставрополье задержали двух мужчин, планировавших взорвать отдел МВД в Пятигорске
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Ставропольскому краю.

Отмечается, что двое жителей Пятигорска — сторонников запрещённого в России «Исламского государства»* — занимались изготовлением взрывчатых веществ с целью совершения теракта на территории региона.

В частности, они планировали устроить взрыв в местном отделе МВД.

Ранее жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках в приграничных с Украиной районах.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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