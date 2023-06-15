УФСБ: жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках

Жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках в приграничных с Украиной районах.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Злоумышленника задержали с поличным.

В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и содействию террористической деятельности, а также по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны работники ОПК по подозрению в шпионаже для разведки Украины.