УФСБ: жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Злоумышленника задержали с поличным.
В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и содействию террористической деятельности, а также по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны работники ОПК по подозрению в шпионаже для разведки Украины.