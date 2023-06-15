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УФСБ: жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках

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Жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках в приграничных с Украиной районах.
УФСБ: жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Злоумышленника задержали с поличным.

В отношении него возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к совершению теракта и содействию террористической деятельности, а также по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны работники ОПК по подозрению в шпионаже для разведки Украины.

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