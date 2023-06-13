ФСБ: в России задержаны работники ОПК по подозрению в шпионаже для разведки Украины
- РИА Новости
Как заявили в ФСБ, двое российских граждан оказались агентами Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Они подозреваются в «передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС».
Также их подозревают в подготовке к совершению взрывов, «направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры — железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей».
Данные пути используются для снабжения подразделений ВС России, приводит сообщение спецслужбы ТАСС.