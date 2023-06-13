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ФСБ: в России задержаны работники ОПК по подозрению в шпионаже для разведки Украины

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Бывших работников ОПК России арестовали за работу на Украину — они передавали документацию изделий для российских Воздушно-космических сил и готовились совершить подрывы железных дорог, сообщила ФСБ. У задержанных изъяли 4 кг взрывчатки, конструкторскую документацию и военные изделия, а также $150 тыс.
ФСБ: в России задержаны работники ОПК по подозрению в шпионаже для разведки Украины
  • РИА Новости

Как заявили в ФСБ, двое российских граждан оказались агентами Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Они подозреваются в «передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС».

Также их подозревают в подготовке к совершению взрывов, «направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры — железнодорожных путей на территории Курской и Белгородской областей».

Данные пути используются для снабжения подразделений ВС России, приводит сообщение спецслужбы ТАСС.

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