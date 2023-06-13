ФСБ: в России задержаны работники ОПК по подозрению в шпионаже для разведки Украины

Бывших работников ОПК России арестовали за работу на Украину — они передавали документацию изделий для российских Воздушно-космических сил и готовились совершить подрывы железных дорог, сообщила ФСБ. У задержанных изъяли 4 кг взрывчатки, конструкторскую документацию и военные изделия, а также $150 тыс.

РИА Новости