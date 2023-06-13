Дают признательные показания: ФСБ задержала бывших работников ОПК, сотрудничавших с военной разведкой Украины

ФСБ России задержала бывших работников одной из организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, сотрудничавших с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Их подозревают в передаче технической документации и образцов изделий, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых ВКС России. Им также инкриминируют подготовку к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях — у задержанных изъяли более 4 кг взрывчатки. Возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии».

Сотрудники ФСБ России задержали бывших работников организации оборонно-промышленного комплекса — граждан РФ. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, они были агентами Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Задержанных, точное число которых не уточняется, подозревают в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения, применяемых при создании вооружений и военной техники, используемых Воздушно-космическими силами РФ.

Также бывших работников ОПК подозревают в подготовке к совершению взрывов, направленных на повреждение объектов транспортной инфраструктуры. Речь идёт о железнодорожных путях на территории Курской и Белгородской областей, которые используются для снабжения подразделений Вооружённых сил РФ, участвующих в специальной военной операции на Украине.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий изъяты пластичное взрывчатое вещество общей массой более 4 кг, четыре взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также $150 тыс.», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии». Отмечается, что подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.

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На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника одного из предприятий ОПК в Омской области. По данным ведомства, мужчина в инициативном порядке установил контакт с представителем ФРГ «с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства». Преступные действия россиянина, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны РФ, были задокументированы. В отношении него возбуждено уголовное по статье «Государственная измена».

Кроме того, в конце мая стало известно, что силовики пресекли противоправную деятельность инженера-конструктора предприятия ОПК в Ростове-на-Дону, передававшего украинской военной разведке данные о расположении организаций оборонно-промышленного комплекса, а также средств ПВО и личного состава Вооружённых сил РФ в регионе. Ему предъявлено обвинение по статье «Государственная измена».

30 мая Лефортовский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Заседание НАК

Также во вторник, 13 июня, в информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что с февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и террористических актов.

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Такие цифры привёл председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания, на котором рассматривались актуальные вопросы обеспечения антитеррористической защищённости объектов транспортного комплекса в условиях проведения СВО.

«В своём выступлении председатель НАК отметил, что целями украинских спецслужб и националистических формирований являются нарушение транспортного сообщения, прежде всего, вблизи зоны проведения СВО, создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов. Для совершения терактов на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан», — говорится в сообщении.

Также в ходе заседания была подчёркнута необходимость системного контроля за осуществляемой на местах работой по обеспечению транспортной безопасности и одобрены дополнительные меры, направленные на обеспечение антитеррористической защищённости объектов транспортного комплекса.