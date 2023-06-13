Задержанные бывшие работники ОПК России дают признательные показания о работе на Киев

Задержанные бывшие работники оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России дают признательные показания о работе на украинскую разведку.

Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.

По данным ФСБ, двое российских граждан — бывших работников ОПК — оказались агентами Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — заявили в спецслужбе.

В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и приготовлении к диверсии.

У задержанных были изъяты 4 кг взрывчатки, конструкторская документация и военные изделия, а также $150 тыс.