Задержанные бывшие работники ОПК России дают признательные показания о работе на Киев
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Об этом сообщила Федеральная служба безопасности России.
По данным ФСБ, двое российских граждан — бывших работников ОПК — оказались агентами Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
«Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — заявили в спецслужбе.
В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и приготовлении к диверсии.
У задержанных были изъяты 4 кг взрывчатки, конструкторская документация и военные изделия, а также $150 тыс.