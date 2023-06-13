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НАК: целями спецслужб Украины стала транспортная инфраструктура вблизи зоны СВО

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Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что целями украинских спецслужб и националистических формирований стало нарушение транспортного сообщения прежде всего вблизи зоны специальной военной операции (СВО).
НАК: целями спецслужб Украины стала транспортная инфраструктура вблизи зоны СВО
  • РИА Новости

Сообщение НАК цитирует ТАСС.

Бортников назвал в числе целей украинских спецслужб создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых регионов России.

По данным НАК, украинские спецслужбы используют диверсионно-разведывательные группы, а также пособников из числа граждан Украины и России для совершения терактов на объектах транспортной инфраструктуры.

В апреле директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодёжь в диверсионно-террористическую деятельность на фоне проведения СВО.

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