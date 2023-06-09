Задержан бывший сотрудник предприятия ОПК в Омской области: ФСБ пресекла факт шпионажа в интересах Германии

Сотрудники ФСБ задержали бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Он собирал сведения о важных военных объектах Минобороны России в обмен на оказание ему содействия в получении гражданства Германии. Отмечается, что факт шпионажа в интересах ФРГ был задокументирован и пресечён. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задокументировали и пресекли факт шпионажа в интересах Германии со стороны бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«По полученным данным, российский гражданин инициативно установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства», — говорится в сообщении.

Отмечается, что силовиками в ходе оперативно-разыскных мероприятий были задокументированы «преступные действия» фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

В конце мая сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность инженера-конструктора предприятия оборонно-промышленного комплекса в Ростове-на-Дону, передававшего украинской военной разведке данные. Ему было предъявлено обвинение по статье «Государственная измена». 30 мая Лефортовский суд Москвы отправил его под арест на один месяц и 24 дня.

По информации спецслужбы, в период с февраля по апрель 2023 года инженер переписывался в интернет-мессенджерах с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал ему секретные данные, в частности о ПВО и личном составе ВС России.

Ранее на этой неделе сотрудники управления ФСБ по Донецкой Народной Республике задержали агента СВР Украины под псевдонимом Сорок Первый. Он за денежное вознаграждение с 2018 года собирал информацию о сотрудниках силового блока, а также о местах дислокации и передвижении Вооружённых сил РФ.

В Приморском крае был задержан местный житель. Он по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины собирал и передавал сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Акция разведсообщества США

На прошлой неделе в ФСБ сообщили, что вскрыли разведывательную акцию американских спецслужб, проведённую с использованием мобильных устройств американской фирмы Apple. По данным российских спецслужб, заражению неизвестным вредоносным программным обеспечением были подвергнуты несколько тысяч смартфонов как в России, так и за рубежом.

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«Кроме отечественных абонентов, выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР», — уточнили в ФСБ.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что указанные факты снова доказывают, что разведывательные службы США десятилетиями используют IT-корпорации в целях масштабного сбора данных интернет-пользователей без их ведома.

«США — государство, которое ставит себя выше закона. Свидетельства двойных стандартов этой страны, её спецслужб и компаний в области международной информационной безопасности неоднократно были представлены в ООН», — указали российские дипломаты.

Позднее в Apple Inc. опровергли информацию ФСБ России о том, что на гаджетах компании установлено шпионское ПО.

«Компания никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать», — говорилось в сообщении.