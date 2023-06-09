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Бывшего сотрудника омского предприятия оборонной промышленности задержали за шпионаж

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ФСБ сообщила, что задержан бывший сотрудник омского предприятия оборонной промышленности, который занимался шпионажем в интересах ФРГ. Возбуждено уголовное дело.

«ФСБ России задокументирован и пресечён факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что россиянину обещали помощь в получении им немецкого гражданства.

Ранее сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике задержали шпиона и диверсанта Службы внешней разведки Украины.

В конце мая Лефортовский суд Москвы отправил под арест инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону по делу о госизмене.

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