Бывшего сотрудника омского предприятия оборонной промышленности задержали за шпионаж

ФСБ сообщила, что задержан бывший сотрудник омского предприятия оборонной промышленности, который занимался шпионажем в интересах ФРГ. Возбуждено уголовное дело.

«ФСБ России задокументирован и пресечён факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России.

Отмечается, что россиянину обещали помощь в получении им немецкого гражданства.

Ранее сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике задержали шпиона и диверсанта Службы внешней разведки Украины.

В конце мая Лефортовский суд Москвы отправил под арест инженера-конструктора оборонного предприятия в Ростове-на-Дону по делу о госизмене.