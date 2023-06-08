УФСБ России задержало в ДНР шпиона и диверсанта СВР Украины
Об этом информирует РИА Новости.
«Задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный Михаил Михайленко передавал украинской разведке информацию о местах дислокации и передвижения ВС России.
В ведомстве добавили, что Михайленко оказывал содействие Украине с 2018 года и регулярно получал за это денежные вознаграждения.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за шпионаж в пользу Украины.
Также сообщалось, что разведка Украины планировала совершить в России теракт с «грязной бомбой».