Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

УФСБ России задержало в ДНР шпиона и диверсанта СВР Украины

Короткая ссылка
Сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике задержали шпиона и диверсанта службы внешней разведки Украины.

Об этом информирует РИА Новости.

«Задержан агент СВР Украины, прибывший на территорию республики для сбора информации о сотрудниках силового блока», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный Михаил Михайленко передавал украинской разведке информацию о местах дислокации и передвижения ВС России. 

В ведомстве добавили, что Михайленко оказывал содействие Украине с 2018 года и регулярно получал за это денежные вознаграждения.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края за шпионаж в пользу Украины.

Также сообщалось, что разведка Украины планировала совершить в России теракт с «грязной бомбой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить