Бортников заявил, что Киев использует в терактах граждан России и Украины

Украинские спецслужбы используют диверсионно-разведывательные группы и их пособников из числа российских и украинских граждан для совершения терактов, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

РИА Новости

«Для совершения терактов... противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан», — приводит ТАСС сообщение Национального антитеррористического комитета. Бортников подчеркнул, что целями украинских спецслужб и националистических формирований стало нарушение транспортного сообщения, прежде всего вблизи зоны специальной военной операции. В апреле директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодёжь в диверсионно-террористическую деятельность на фоне проведения СВО.