Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бортников заявил, что Киев использует в терактах граждан России и Украины

Короткая ссылка
Украинские спецслужбы используют диверсионно-разведывательные группы и их пособников из числа российских и украинских граждан для совершения терактов, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.
Бортников заявил, что Киев использует в терактах граждан России и Украины
  • РИА Новости

«Для совершения терактов... противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан», — приводит ТАСС сообщение Национального антитеррористического комитета.

Бортников подчеркнул, что целями украинских спецслужб и националистических формирований стало нарушение транспортного сообщения, прежде всего вблизи зоны специальной военной операции.

В апреле директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы агрессивно пытаются вовлекать российскую молодёжь в диверсионно-террористическую деятельность на фоне проведения СВО. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить