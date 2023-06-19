«В ходе проведения оперативной игры»: в ФСБ заявили о пресечении терактов против руководства Запорожской области

Российские спецслужбы пресекли попытку украинской разведки провести серию терактов против руководства Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ. В ФСБ России установили непосредственного исполнителя и пособника готовившихся атак. Наряду с этим выявлен представитель украинских спецслужб, который руководил деятельностью завербованных им лиц.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла попытку украинских спецслужб провести теракты против руководства Запорожской области.

«В ходе проведения оперативной игры пресечена попытка совершения Главным управлением разведки Министерства обороны Украины серии диверсионно-террористических актов в отношении руководителей военно-гражданской администрации Запорожской области и сотрудников правоохранительных органов РФ», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Кроме того, российские контрразведчики выявили сотрудника украинской спецслужбы, который руководил деятельностью завербованных им пособников из числа жителей Запорожской области.

В ФСБ заявили о получении исчерпывающих сведений в отношении проводимых ГУР МО Украины операций. Органы безопасности установили непосредственного исполнителя и пособника, а также изъяли средства совершения преступлений, определили каналы агентурной связи и способы финансирования.

На опубликованной ФСБ видеозаписи исполнитель готовившегося теракта заявил, что в начале 2023 года с ним связалась девушка, которая заявила о своей принадлежности к украинской разведке. По словам задержанного, он согласился на предложение собеседницы оказать содействие в интересах Украины.

Мужчина пояснил, что ему поручили проследить за представителем военно-гражданской администрации Бердянска, а затем сообщили, что чиновника следует ликвидировать, подорвав его автомобиль.

Из видеозаписи следует, что взрывчатку для этих целей должна была передать завербованная украинской стороной женщина. По её словам, банки с опасным веществом она поместила в тайник, в качестве которого был выбран мусорный бак.

В отношении задержанной пособницы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205 («Теракт») и ч.2 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

15 июня ФСБ РФ сообщила о задержании с поличным местного жителя, который по заданию спецслужб Украины собирал сведения о силовиках и планировал теракт.

Также по теме Действовал по заданию спецслужб Украины: сотрудники ФСБ задержали жителя Брянской области за подготовку теракта В Брянской области задержали с поличным местного жителя, который собирал информацию о сотрудниках ФСБ, а также осуществлял подготовку...

Как говорилось в опубликованном информагентствами сообщении ФСБ, мужчина собирал сведения о передвижениях сотрудников УФСБ в граничащем с Украиной районе Брянской области для нанесения ударов во время их службы.

Наряду с этим задержанный по заданию украинских спецслужб приобретал материалы, необходимые для изготовления самодельной бомбы, а также оборудовал тайники на территории Брянской области.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Приготовление к совершению теракта»), ч. 3 ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Кроме того, в конце мая ФСБ сообщила о предотвращении готовившегося украинскими спецслужбами теракта на объектах ядерной энергетики. По данным ведомства, злоумышленники предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций.

Органы ФСБ задержали входивших в состав диверсионно-террористической группы двух граждан Украины, а также двоих пособников диверсантов из числа российских граждан.

Также отмечалось, что в ходе работы силовиков был выявлен международный канал грузовых перевозок по маршруту из Польши через Литву и Белоруссию в Россию, использовавшийся для контрабандной доставки взрывчатки.

Из организованных диверсантами тайников изъято 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества С4, 61 электродетонатор иностранного производства, 38 электронных таймеров и два пистолета ПМ с боеприпасами.

В отношении членов диверсионно-террористической группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 («Диверсия») и ч. 1 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).