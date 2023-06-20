Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Украины в Нальчике

Короткая ссылка
В ЦОС ФСБ России заявили, что в Нальчике был задержан подозреваемый в шпионаже гражданин Украины.
В ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Украины в Нальчике
  • РИА Новости

«Пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, он передавал за рубеж сведения военного характера, которые могли быть использованы против безопасности России во время проведения специальной военной операции.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России.

Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны работники ОПК по подозрению в шпионаже для разведки Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить