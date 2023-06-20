В ФСБ сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Украины в Нальчике

В ЦОС ФСБ России заявили, что в Нальчике был задержан подозреваемый в шпионаже гражданин Украины.

«Пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, он передавал за рубеж сведения военного характера, которые могли быть использованы против безопасности России во время проведения специальной военной операции.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России.

Ранее ФСБ сообщила, что в России задержаны работники ОПК по подозрению в шпионаже для разведки Украины.